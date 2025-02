Educació veu en el descens de la natalitat una "oportunitat" per millorar ràtios i resultats

Afirma que es podria donar resposta a "coses que ja venen de fa anys", com els mòduls prefabricats

La directora general de Centres Públics de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, Montserrat Duran, ha afirmat que el descens de la natalitat dels últims anys pot ser una "oportunitat" per disminuir les ràtios a les aules i, en conseqüència, millorar els resultats educatius.

Ho ha dit en una entrevista d'Europa Press, en què defensa centrar-se en els elements positius del descens d'alumnes, i que, tot i que el fet de tenir menys alumnes té incidència sobre el sistema educatiu, "no tot és negatiu".

Segons afirma, és una realitat que hi ha menys alumnat a Catalunya, que ha viscut una "disminució significativa" els últims anys.

En concret, segons les dades de la preinscripció d'ensenyaments obligatoris de Caralunya, aquest curs s'han matriculat 1.800 nens menys a I-3 respecte al curs passat, i 1.100 menys a 1r d'ESO.

"Entra menys gent al sistema educatiu que la que surt. Fins al 2008 va créixer però a partir del 2009 va començar a disminuir. Cada any hi ha menys alumnes", assegura.

"SER PRUDENTS"

Per ella, aquesta caiguda d'alumnes pot ser una oportunitat: "Ho estem començant a analitzar i veurem en quina mesura pot ser una qualitat, ja que pot ser una oportunitat per baixar ràtios que pot portar a millorar resultats educatius".

També creu que podria ajudar a donar resposta a "coses que ja venen de fa anys", com els centres educatius en què s'han hagut de construir mòduls prefabricats o per als casos en què les escoles estan molt plenes.

Duran, que ha dit que aquest descens d'alumnes no té per què donar-se a tot Catalunya de manera homogènia, també ha cridat a tenir en compte la matrícula viva, ha cridat a "ser prudents" davant d'aquest fenomen demogràfic i a treballar per veure com s'ajusten les necessitats d'educació a cada zona i, a partir d'aquí, garantir la millor oferta.

ESTABILITZACIÓ A PARTIR DEL 2030

En unes declaracions a Europa Press, la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics (CED) a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Mariona Lozano, ha assegurat que aquesta caiguda es deu al retard de l'arribada del primer fill; l'accés "complicat" a l'habitatge i la tardana estabilització laboral; la tardança en la formació de parelles estables i pel "canvi de rol de la dona" moderna.

En l'àmbit educatiu, adverteix de l'impacte clar que té el descens de la natalitat, que pot portar al tancament de línies i d'escoles, i ha assenyalat que la reducció de la població infantil continuarà en els pròxims anys però des del CED auguren que "aproximadament" a partir del 2030 s'estabilitzarà.

"S'estabilitza (el descens) perquè s'estabilitza la població quant a tenir fills, amb els millennials i els Z que són fills dels boomers, que ja van tenir menys fills que les generacions anteriors. També perquè hi ha una estabilització dels fluxos migratoris", afegeix.

Una enquesta elaborada pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) entre març i abril del 2024 confirma aquesta tendència de decreixement de la natalitat per motius econòmics: el 51,9% dels enquestats afirma que encara no ha tingut fills per aquest motiu i, en una altra pregunta, el 38,9% diu que els tindria si millorés aquest aspecte.