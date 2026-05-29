Educació, Ustec i Aspepc pacten una millora salarial docent fins a 2029 i convocatòria de càtedres

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats majoritaris, Ustec·Stes i Aspepc·Sps, han acordat a la taula sectorial d'aquest divendres la millora salarial per a docents en 4 anys --fins a 2029--, que xifren en uns 400 euros més, amb una pujada de 50 euros en el nou complement a docents, així com la convocatòria de places de càtedres, i això se sotmetrà a consulta del col·lectiu docent.
A la trobada --la vuitena i que ha durat més de 3 hores al matí i 3 a la tarda, amb un recés de 5 hores--, han pactat un increment acumulat de 384,77 euros a Primària i 389,50 a Secundària a la part autonòmica del sou (que inclou el nou complement docent de 170 euros mensuals, al que aquest divendres Educació ha sumat 50 euros més respecte a la proposta del dijous).
Amb els increments estatals, s'arribarà a 599,50 euros an Primària i 633,58 a Secundària fins a 2029; també han acordat la convocatòria de 5.000 places de càtedres per als professors de Secundària (2.500 el 2027 i altres 2.500 el 2028), així com 6.300 dotacions per a l'escola inclusiva; la compensació dels estadis, i la disminució "progressiva" de ràtios fins als 20 alumnes a Primària i 25 a Secundària.