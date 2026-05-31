Educació situa com a "punt d'inflexió" per al sistema educatiu el preacord amb sindicats

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha qualificat com a "punt d'inflexió" per al sistema educatiu el preacord aconseguit pel Govern amb els sindicats Ustec·stes i Aspepc·sps.
En una entrevista concedida a 'Rac 1' recollida per Europa Press aquest diumenge, Giménez ha dit que la inversió de 2.700 milions d'euros és un fet "absolutament inaudit" i, afegeix, mostra el compromís de la Generalitat per donar un salt avanci en matèria educativa.
Ha insistit que aquest és un bon acord, "el millor dels possibles", i considera que permet asseure les bases per a la millora del sistema, des de la qüestió retributiva a àmbits com les ràtios, l'escola inclusiva, la incorporació de docents i la desburocratització.
"Hi ha elements que ens poden permetre assentar aquestes bases en el conjunt de la comunitat educativa per aspirar a un sistema educatiu català que necessita aquestes millores amb urgència", ha remarcat.
Giménez ha matisat que les millores en matèria educativa són lentes i poden resultar cares però que la mobilització de recursos que planteja la Generalitat no s'ha produït "mai anteriorment".