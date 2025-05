Educació rep 107.762 sol·licituds per a primer d'FP del curs vinent, un 7,3% més

BARCELONA 30 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat ha rebut un total de 107.762 sol·licituds per a primer dels cicles d'FP del curs 2025-2026, un 7,3% més que l'any anterior.

D'aquests, 57.360 són per inscriure's a graus mitjans i 50.402 per a graus superiors, ha informat aquest divendres el departament en un comunicat, en un any en el qual ha increment l'oferta inicial dels primers cursos un 7,4%.

El director general de Formació Professional, Ricard Coma, ha valorat positivament l'augment de sol·licituds rebudes: "Creiem que el creixement és una bona notícia perquè demostra l'interès dels nostres joves en una FP que es consolida com una via molt atractiva".

El departament ara obre un període en el qual analitzarà i verificarà aquestes sol·licituds per detectar duplicitats, possibles errors en la documentació adjunta, en les dades d'identificació de l'alumne, la via d'accés al·legada o els requisits d'accés als cicles.

Les places es començaran a assignar en tres tandes, amb la novetat que tots els tràmits de preinscripció i matrícula finalitzaran el 31 de juliol.