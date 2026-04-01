Educació renovarà uns 87.000 portàtils dels docents per la "possible obsolescència tecnològica"

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat està executant la renovació d'uns 87.000 ordinadors portàtils del personal docent català, perquè el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) considera que passats 5 anys entren en una etapa de "possible obsolescència tecnològica".
Fonts del departament expliquen aquest dimecres a Europa Press que aquest criteri se segueix amb tots els dispositius de la Generalitat i que el termini "no és arbitrari, està pensat per evitar l'augment de les incidències que es produeixen passats 5 anys".
Assenyalen que els ordinadors que arriben són més potents que els anteriors i que "si un docent no té interès a tenir-ne un de nou, no hi ha cap problema, no se li canviarà".
El portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ja va criticar la setmana passada la mala gestió del departament, segons ell, amb la renovació d'aquests portàtils, que seran portats al punt verd quan assegura que funcionen però "el Govern no vol assumir la gestió del manteniment".
El sindicat Ustec·Stes, per la seva banda, ha criticat el "malbaratament de recursos públics que suposa la retirada i destrucció de material informàtic encara útil" dels centres educatius, i troba incoherent aquesta política amb els objectius de sostenibilitat, escola verda i ús responsable dels recursos.