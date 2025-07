Educació publica una nova llista d'adjudicacions docents després de l'error en el procediment

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha publicat aquest dilluns a la tarda la "correcció" de les resolucions definitives d'adjudicacions docents per al curs 2025-2026, tant per al personal funcionari com per als interins.

Segons ha informat en un comunicat, el departament ha treballat per emetre aquestes resolucions després de detectar la setmana passada "incidències no justificades en el procediment d'adjudicació".

Es va detectar que "un cert nombre de places" no es van adjudicar seguint la normativa, que marca que les vacants s'han d'ocupar preferentment per personal funcionari i, en cas que no es produeixi, s'ofereix a l'interí.

"Tot el meu reconeixement als professionals del Departament d'Educació i Formació Professional i del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que, des del moment en el qual es va detectar la incidència, han estat treballant a contrarellotge per fer la nova adjudicació de docents amb totes les garanties", ha destacat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.

La consellera Niubó compareixerà aquest dimarts en la Comissió d'Educació i Formació Professional del Parlament, a petició pròpia, per donar explicacions sobre aquesta situació i les mesures adaptades.