Educació proposa a les CC.AA prohibir els mòbils en Primària i Secundària en horari lectiu

Alegria assegura que les comunitats han rebut "molt positivament" la proposta: "Tant de bo sigui un Pacte d'Estat sobre l'ús de mòbils"



MADRID, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ha proposat a les comunitats autònomes que en Educació Primària i Secundària no s'utilitzi el telèfon mòbil en horari lectiu.

No obstant això, la proposta d'Educació permetria la utilització del mòbil a Secundària en classe presencial quan així ho estableixi el professor perquè el seu projecte pedagògic ho requereix.

Ho ha anunciat aquest dimecres la ministra d'Educació, FP i Esports, Pilar Alegria, en roda de premsa després de presidir la reunió sectorial d'Educació.

Durant la reunió, la ministra ha traslladat a les comunitats autònomes la necessitat de reunir-se els primers dies de gener "per buscar una solució consensuada i adequada per part de tots per poder donar resposta a aquesta preocupació que comparteixen les famílies" respecte a l'ús dels telèfons mòbils. "Ens veurem, reflexionarem i debatrem, per intentar generar solucions i respostes", ha dit.

"Volem asseure'ns amb les CC.AA, posteriorment tindré una reunió amb el Consell Escolar i anirem amb una proposta. La majoria de les comunitats autònomes ja tenen el seu full de ruta", ha afegit.

La responsable d'Educació ha assegurat que les comunitats autònomes han rebut aquesta proposta "molt positivament", ja que l'ús de mòbils en els col·legis és una "preocupació general". Així, ha incidit que hi ha una preocupació a la comunitat educativa "però sobretot una preocupació social", per la qual cosa el Govern central vol donar "resposta a aquesta preocupació social".

En aquest punt, la també portaveu de l'Executiu ha defensat que l'àmbit educatiu "ha de ser part de la resposta". "Treballarem per donar una resposta. La receptivitat ha estat molt positiva, moltes han establert ja els seus propis plans. Al gener ens veurem i intentarem donar aquesta resposta conjunta, perquè durant la pandèmia vam ser capaços de fer-ho", ha recordat.

EL MÒBIL TAMBÉ ESTARIA PROHIBIT AL PATI

En ser preguntada sobre si la prohibició dels mòbils en els col·legis inclouria el temps d'esbarjo, Alegria ha apuntat que "l'esbarjo és horari lectiu", encara que ha matisat que és quelcom que hauran de "anar abordant". "És una primera proposta de treball. Hi haurà diferents òptiques que haurem d'abordar en profunditat, però l'esbarjo és horari lectiu", ha agregat.

"Tant de bo sigui un Pacte d'Estat respecte a l'ús dels mòbils als col·legis i que donem una resposta conjunta a una preocupació d'Estat, és un debat social, que preocupa a moltes famílies i el Govern no donarà l'esquena a aquesta preocupació. Seria desitjable trobar aquest Pacte d'Estat amb totes les comunitats autònomes i la comunitat educativa", ha manifestat.

No obstant això, no és la primera vegada que la ministra fa esment al debat sobre l'ús de mòbils en menors, ja que fa unes setmanes, en una entrevista en la Cadena Ser recollida per Europa Press, va apostar per l'educació enfront de la prohibició de l'ús d'aquests dispositius en adolescents. Precisament, la ministra va dir que la solució no passa "només per prohibir" (en referència també a fora de l'àmbit escolar) ja que, en les seves paraules, "seria com posar portes al camp".

La Conferència Sectorial d'Educació s'ha reunit aquest dimecres per primera vegada en aquesta Legislatura per abordar com es resolen els tràmits per a la incorporació dels alumnes en pràctiques de Formació Professional a la Seguretat Social i aprovar el repartiment de 330 milions d'euros a les comunitats autònomes, en una reunió presidida per la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegria.

COTITZACIÓ A la SEGURETAT SOCIAL DELS ALUMNES EN PRÀCTIQUES

A partir de el 1 de gener els alumnes en pràctiques de Formació Professional i els universitaris començaran a cotitzar a la seguretat social. Aquesta mesura afectarà a 1.100.00 estudiants en pràctiques de FP, que començarà a cotitzar en 2024. El Govern cobrirà el primer any de cotització dels alumnes en pràctiques.

En la reunió, el director de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Andrés Fart, ha assegurat que han mantingut fins a 172 reunions amb les comunitats autònomes per abordar la cotització dels estudiants en pràctiques, segons han informat a Europa Press fonts del Ministeri.

"Que els estudiants de FP i universitaris cotitzin a la seguretat social abans de donar aquest inici en la seva carrera professional genera un paraigües molt important per a aquests estudiants que comencen a estar reconeguts en la seguretat social, alguna cosa positiu per a estudiants i teixit productiu", ha afirmat Alegria.

No obstant això, la ministra ha reconegut que aquesta mesura "ha generat debat" amb les comunitats autònomes respecte al procediment administratiu. "Partim de la importància d'aquesta mesura i, per primera vegada, aquest 1,1 milions de joves de FP realitzessin les pràctiques sota un paraigua fonamental que és el reconeixement a la seguretat social", ha dit.

Aquesta mesura suposarà que els alumnes de FP cotitzin pel temps de pràctiques que facin en les empreses, que serà d'almenys el 25% de les hores lectives, segons marca la nova Llei de Formació Professional. La Seguretat Social bonificarà el 95% de les cotitzacions i el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports finançarà el 5% restant en 2024.

Aquesta despesa, segons ha precisat la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, en 2024 "no serà sufragada per part de les comunitats autònomes", sinó que el 5% serà assumit pel seu Ministeri. "Les comunitats autònomes no hauran d'assumir cap despesa en 2024", ha resolt.

APROVAT EL REPARTIMENT DE 330 MILIONS D'EUROS A les CC.AA

D'altra banda, els fons aprovats, la distribució dels quals va rebre el vist-i-plau del Consell de Ministres el passat 7 de novembre, serviran per crear 76.479 noves places de Formació Professional, per la qual cosa les comunitats autònomes rebran 143 milions d'euros; així com 21.794 places públiques i gratuïtes del primer cicle d'Educació Infantil (0 a 3 anys), gràcies a una inversió de 142,4 milions d'euros.

El tercer acord implica la transferència d'1,6 milions d'euros corresponents al programa Codi Escola 4.0 per formar en programació, robòtica i pensament computacional a 5,5 milions d'alumnes i alumnes de centres públics i concertats.

El Ministeri i les comunitats autònomes també han abordat una nova partida pressupostària destinada a sufragar les despeses derivades de l'escolarització de nens i joves desplaçats Espanya per la guerra a Ucraïna.

Des de l'inici del conflicte, més de 38.000 persones han arribat a centres educatius no universitaris del país. Les comunitats rebran 41,9 milions d'euros per a la contractació de personal docent de reforç i auxiliars de conversa, ajudes per a transport o la compra de llibres i material escolar, entre unes altres.

Així mateix, el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ha convocat, el proper 18 de desembre, una reunió de la Comissió General d'Educació per abordar amb les comunitats autònomes el Reial decret de llindars, que regula les beques, l'ordre que regula l'EBAU i properes actuacions en matèria de Formació Professional.