Educació proposa destinar 22 milions d'euros al personal d'atenció educativa català

BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha proposat destinar 22 milions d'euros al personal d'atenció educativa (PAE) de Catalunya, segons han explicat fonts del departament a Europa Press.
Ho ha plantejat aquest dijous en la taula intercentres, en la qual hi ha el personal laboral del departament: el PAE, el d'administració i serveis (PAS), el de llars d'infants i el personal laboral docent (professors de religió, centres integrats i docents d'FP).
La Conselleria explica que aquests recursos aniran destinats a reforçar els salaris dels PAE, "que són els més baixos de la comunitat educativa", i les mateixes fonts ja van assegurar dimecres que es tracta d'una proposta molt sòlida per millorar les condicions d'aquest personal.