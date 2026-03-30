Educació presenta recurs de cassació a la decisió del TSJC, que "no altera" l'activitat en escoles

Afirma que les DOIGC segueixen "plenament vigents" i que la normativa actual dona seguretat als centres
BARCELONA, 30 març (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha interposat un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem (TS) contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) d'executar provisionalment la sentència que va anul·lar parcialment el decret del règim lingüístic educatiu català, i remarca que aquesta decisió "no altera" l'activitat ordinària a les escoles.
Segons informen aquest dilluns fonts del departament a Europa Press, els Documents per a l'organització i la gestió dels centres (DOIGC) continuen "plenament vigents", incloent els criteris d'ús lingüístic.
Assenyalen que el decret 91/2024, regulador del règim lingüístic del sistema educatiu català, "ja estava suspès cautelarment" i no s'havia aplicat en aquest curs 2025-2026.
"En conseqüència, no hi ha cap canvi operatiu derivat de la decisió del TSJC" i afirmen que el sistema es continua fonamentant en el marc normatiu vigent: la llei 8/2022, el decret llei 6/2022 i la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).
"PLENA SEGURETAT JURÍDICA" ALS CENTRES
A més, asseguren que aquest marc normatiu dona "plena seguretat jurídica" als centres educatius i als projectes lingüístics, i es reafirma que el model actual està basat en criteris de cohesió social, equitat i no segregació per llengua.
Insisteixen que el català --i l'aranès a la Val d'Aran (Lleida)-- es manté com a llengua vehicular i que el sistema "assegura una presència adequada del castellà com a llengua curricular".
Les mateixes fonts indiquen que l'objectiu és tenir la competència plena en les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria i que, malgrat la fallada del TSJC, els projectes lingüístics de centre "continuen vigents".
Finalment, afegeixen que les decisions sobre l'ús de llengües es basen en criteris pedagògics i contextuals, i que es continua defensant un model "consolidat, avalat pedagògicament i jurídicament".