Educació planteja millorar la retribució docent amb tres complements, segons els sindicats

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Dimecres hi haurà una nova reunió de la taula sectorial
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat proposarà en la taula sectorial d'aquest dimecres avançar els pagaments de l'acord educatiu i concentrar-los en tres anys i tractar la millora retributiva amb 3 complements singulars, han informat fonts sindicals.
Segons el document de la proposta, al qual ha tingut accés Europa Press, el departament proposa concentrar en tres anys el desplegament econòmic dels compromisos retributius previstos en l'acord educatiu entre el Govern i CCOO Educació i la UGT del 9 de març.
L'objectiu és "avançar sobre la retribucions del personal docent i no docent del sistema educatiu", i s'indica que el cost d'aquesta mesura és de 98.346.334,35 euros i que la nova calendarització es tractarà en sessió monogràfica.
D'altra banda, la Conselleria proposa tractar la millora retributiva amb tres complements singulars: el complement de tutoria; el complement de cotutoria, i el complement de tutoria als centres de màxima complexitat (CMC), aquests dos últims nous, segons fonts sindicals.
A més a més, es remarca que les quanties concretes de cada complement seran objecte de negociació en les sessions monogràfiques previstes en el calendari.
PLANTILLES
De cara al curs vinent, el departament impulsarà una aportació de personal de 2.405 efectius en tres blocs --l'àmbit central és el reforç de l'escola inclusiva i del benestar als centres, que concentra el 56,05% el total de la dotació-- i el cost total d'aquesta aportació és de 93.602.811,21 euros.
La distribució seria de 1.348 dotacions per a escola inclusiva i benestar (56,05% del total); 708 per a reforç de plantilles docents (el 29,44%); i 349 per a personal d'administració i serveis (PAS), el 14,51%.
Aquest dimecres tindrà lloc una nova taula sectorial en la qual la consellera, Esther Niubó, presentarà una nova proposta a partir de l'acord assolit amb CCOO Educació i la UGT, com ha dit aquest dimarts en la Comissió d'Educació i FP del Parlament, en la qual ha destacat que l'acord és estructural i no té precedents, però que és "un punt de partida".