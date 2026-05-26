Educació planteja un complement "al voltant" de 40 euros i hi haurà nova taula aquest dimecres

És un complement lineal que percebran aquest 2026 "exclusivament" els docents
BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, afirma que la Conselleria d'Educació i FP ha proposat als sindicats de la taula un nou complement salarial per als docents, "al voltant" de 40 euros bruts mensuals, i assenyala que tornaran a reunir-se aquest dimecres a partir de les 15 hores.
"Significaria al voltant, no arriba en aquest cas, de 40 euros mensuals", ha indicat aquest dimarts sobre el nou complement en finalitzar la reunió de la cinquena taula sectorial, i sobre la trobada ha assegurat que hi ha hagut elements d'apropament importants.
Giménez diu que la nova proposta que ha fet el Departament passa per situar un complement nou, que pugui permetre en aquest 2026 poder dur a terme un increment retributiu per als docents, i fonts sindicals indiquen que l'increment és concretament de "35,50 euros bruts al mes".
A més, es preveu una compensació de les quantitats no percebudes pels sexennis: "És una retallada que ve des de 2012, que no s'ha pogut resoldre durant tot aquest període de temps. És un compromís del Govern poder oferir al conjunt de docents perjudicats una compensació econòmica, que és un element que recollia l'acord".
"ACCELERACIÓ" EN EL PAGAMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC
També ha explicat que hi haurà una "acceleració" en el pagament del complement específic, passant de 4 a 3 anys; i reitera que s'han emplaçat a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions per seguir concretant els elements de l'acord i així rebaixar la tensió, diu, del sistema educatiu.
Assegura que el departament ha d'estudiar el nou complement; afirma que es parlaria d'un total de 80 milions d'euros, i reitera que és un complement lineal, és a dir, que ho percebrien "única i exclusivament" els docents aquest 2026.
D'altra banda, diu que hi ha compromís d'explorar si en 2029 es pot incrementar aquest complement i que voluntat del Departament és de "apropar posicions amb les organitzacions que no han signat l'acord".