Educació planteja un complement salarial per a tots els docents, segons sindicats

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -
Sindicats educatius afirmen que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat els ha plantejat la creació d'un complement per a tots els docents, que asseguren que és d'uns 35 euros bruts al mes.
Així ho han explicat aquest dimarts en un recés de la reunió de la cinquena taula sectorial entre Educació i els sindicats amb representació, en la qual s'han abordat les millores laborals sol·licitades per avançar en la resolució del conflicte educatiu.
Han explicat que el departament també els proposa realitzar l'augment del complement específic en 3 anys, en lloc de 4 anys, com ja s'havia plantejat la setmana passada.