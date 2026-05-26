Publicat 26/05/2026 20:13

Educació planteja un complement salarial per a tots els docents, segons sindicats

Representants sindicals entrant en el Departament d'Educació i FP, aquest dimarts a Barcelona
EUROPA PRESS

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

Sindicats educatius afirmen que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat els ha plantejat la creació d'un complement per a tots els docents, que asseguren que és d'uns 35 euros bruts al mes.

Així ho han explicat aquest dimarts en un recés de la reunió de la cinquena taula sectorial entre Educació i els sindicats amb representació, en la qual s'han abordat les millores laborals sol·licitades per avançar en la resolució del conflicte educatiu.

Han explicat que el departament també els proposa realitzar l'augment del complement específic en 3 anys, en lloc de 4 anys, com ja s'havia plantejat la setmana passada.

Contador

Contingut patrocinat