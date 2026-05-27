Publicat 27/05/2026 18:52

Educació planteja augmentar la quantia del nou complement als docents, segons els sindicats

EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

Els sindicats educatius asseguren que la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat els ha plantejat en la reunió de la taula sectorial d'aquest dimecres incrementar la quantia del nou complement per a tots els docents que ja es donaria aquest 2026 i afegir un extra el 2029.

Així ho han dit fonts sindicals en un recés de la reunió --centrada en les millores laborals--, en la qual han assenyalat que amb els 78 milions d'euros que es plantejaven inicialment, es proposa una pujada de fins a 46,90 euros bruts mensuals el 2026 i afegir 75 euros el quart any, és a dir, el 2029, la qual cosa contrasta amb els 35 euros que es proposaven dimarts.

Això, sumat a l'increment del complement específic, asseguren que arribaria a un total de 355 euros bruts més al mes per docent el 2029, sense comptar l'augment estatal.

Posteriorment, han explicat que els sindicats Ustec·Stes, Aspepc·Sps i CGT Ensenyament volen que amb aquest nou complement s'arribi als 240 euros d'increment, i asseguren que "és la proposta unitària dels sindicats de les vagues".

ESTADIS, DOTACIONS I RÀTIOS

Afirmen que altres millores passen per l'acceleració del pagament del complement específic en 3 anys i la "compensació" de les quantitats no percebudes dels estadis docents.

Quant a les dotacions, a part de les anunciades per al 2027, els sindicats diuen que es planteja una progressió similar per als següents 3 anys, incloent tant docents com PAS i PAE.

Quant a les ràtios i pernoctacions, afirmen que es plantegen millores que ja concretaran més endavant i sobre les càtedres de secundària diuen que no hi ha inconvenient a plantejar-ho; i les mateixes fonts sindicals indiquen que tots aquests punts seran un afegit a l'acord educatiu del 9 de març.

