Educació planteja 1.631 dotacions més per curs i 5.000 places de càtedres, segons els sindicats

El complement específic queda en 267,33 euros per als mestres i 273,36 per als professors
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha plantejat als sindicats en la taula sectorial d'aquest dijous 1.631 dotacions més cada curs i la convocatòria de 5.000 places de càtedres en dos anys, segons fonts sindicals, que han assenyalat que no hi ha cap novetat quant a la proposta salarial.
Expliquen que el Departament els ha concretat l'avançament del pagament del complement específic en 3 anys --8,5% el 2026, 12% el 2027 i 9,5% el 2028-- amb 'fórmula d'arrossegament': afirmen que l'increment "es consolida en cadascuna de les anualitats" i que, finalitzat el 2028, queda incorporat íntegrament en la nòmina.
Un cop consolidades, queden subjectes a l'actualització d'acord amb la normativa general pressupostària --4,5% el 2027 i 2% el 2028-- i al final queden en 267,33 euros bruts mensuals per als mestres --els de primària-- i 273,36 euros per als professors --secundària--.
Segons les fonts, la pujada salarial del 2026 al 2029 és de 392,92 euros a primària i a secundària de 398,35 euros, de manera que s'acosten als 400 euros que reclamaven els sindicats; als quals s'hauria de sumar l'increment estatal de 220 euros, previst a partir del 2028.
DOTACIONS
Quant a les dotacions, se n'ha concretat el desplegament per als cursos 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 i 2029-2030, amb un total de 1.631 dotacions més cada curs i 1.983 en el curs 2029-2030, i expliquen que en cada curs s'actualitzaran les previsions abans de començar-lo.
Per a l'orientació educativa, són 140 integradors socials, 50 educadors socials i 200 tècnics especialistes (TEEI) cada curs, excepte en el 2029-2030, que serien 400 TEEI; i suports intensius amb 150 MEE més cada curs i 200 en el 2029-2030, i 75 PSI, 225 EEE i 10 aules externes més cada curs.
En els serveis educatius, es preveuen 13 DEI, 15 logopedes, 54 CREDA, 23 o 24 treballadors socials, 12 CRETDIC i 77 PSI més cada curs; i en centres d'educació especial, 80 docents i 80 EEE més cada curs.
En les dotacions vinculades a l'atenció educativa, es preveuen 140 més a primària cada curs i 190 més en el 2029-2030, 120 més a secundària, 60 més a FP cada curs i 80 en el 2029-2030; a les aules d'acollida, 40 més a primària cada curs i 60 en el 2029-2030, 25 més a secundària cada curs i 35 en el 2029-2030, 10 més a FP cada curs i 15 en el 2029-2030.
ESTADIS
Quant al reconeixement econòmic vinculat a l'evolució del règim d'estadis de promoció docent, es preveu un abonament en 5 anys "de la quantitat no percebuda destinada a compensar les diferències econòmiques generades per aquesta modificació" al personal docent afectat.
Sobre el nou complement per als docents, es fixa inicialment el 2026 en 46,9 euros, 0 euros el 2027, 0 el 2028 i 75 euros el 2029; això, segons assenyalen, suposa un increment anual el 2026 de 656,6 euros i 1.050 euros el 2029.
Segons les mateixes fonts, amb dret d'arrossegament, són 46,9 euros el 2026, 49,01 el 2027, 49,99 el 2028 i 124,99 euros el 2029 (el total de l'increment són 124,99 euros).
A més a més, quant a la convocatòria de càtedres --reivindicació dels professors de secundària--, es preveuen 2.500 places el 2027 i 2.500 més el 2028.