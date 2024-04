Educació obre una inspecció després de precipitar-se una nena per la finestra d'una escola de Balaguer (Lleida)

LLEIDA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha obert una inspecció després que una alumna d'ESO es va precipitar dimarts per una finestra de l'escola Vedruna de Balaguer (Lleida).

Segons ha informat aquest dimecres el departament en un comunicat, la inspecció educativa "està fent un seguiment del cas" i des de dimarts està activat l'equip de suport psicològic, els professionals del qual són a l'institut per oferir atenció a professors i alumnes.

L'ESCOLA

El centre educatiu ha informat aquest dimecres que la menor està fora de perill i que, coordinats amb Inspecció Educativa dels Serveis Territorials de la Conselleria, han activat el protocol corresponent.

En un comunicat, l'escola ha assegurat que tots els alumnes que tenen circumstàncies de vulnerabilitat reben un seguiment per part de l'escola i es deriven quan és oportú als serveis socials, de salut i educatius pertinents.

"En tot el seguiment dut a terme en el cas d'aquesta menor, tant intern com extern, no hi ha cap indici d'assetjament escolar", ha constatat l'equip directiu.

També ha demanat que es respecti la intimitat de la menor i la seva família i la tasca educativa de l'escola i dels experts implicats.