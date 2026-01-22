Educació nega que incompleixi compromisos amb els docents i afirma que hi ha un calendari de taules

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha negat que el departament incompleixi el compromís de presentar una proposta salarial per millorar les condicions dels docents, com han afirmat aquest dijous els sindicats educatius en una roda de premsa, i ha assegurat que treballen en una proposta i també que hi ha un calendari de taules amb diferents qüestions a tractar.
Així ho asseguren fonts del departament a Europa Press, després que aquest dijous els sindicats educatius hagin retret a la Conselleria la manca de propostes, mentre que la Conselleria insisteix que treballa en una proposta sobre l'increment del complement salarial, "però encara no està llesta".
Les mateixes fonts recorden que la taula d'aquest dijous estava programada específicament com una taula de desburocratització, però que els sindicats "no s'hi han presentat"; reiteren que el departament els va dir que treballaria en l'increment del complement salarial, i que es presentarà quan el tingui, i neguen que hi hagués un compromís de presentar la proposta salarial concretament aquest dijous.