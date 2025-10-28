Educació impulsa un pla per preservar la memòria democràtica i contra els discursos d'odi

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, Esther Niubó, ha presentat aquest dimarts el pla del Govern per a l'Educació Democràtica que treballarà per preservar la memòria democràtica, prevenir els discursos d'odi i promoure el pensament crític, així com posar en valor les institucions, la participació, la coeducació i la perspectiva de gènere.
Ho ha presentat a l'acte 'Educar: 50 anys d'una revolució silenciosa. D'on venim, on som, on anem' organitzat pel Departament, l'Associació Mestres Rosa Sensat, la Fundació Marta Mata Garriga, el Col·legi de Docents i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, informa el Govern en un comunicat.
Niubó ha defensat que a l'era de les xarxes socials és important alertar contra la desinformació, especialment en la gent jove: "És un dels reptes més rellevants que ens sorgeixen com a societat a nivell informatiu, i és una batalla que si no la lluitem activament, la perdrem a una velocitat difícilment reconduïble", ha dit.
4 EIXOS
Així, aquest pla treballa sobre quatre eixos, i s'ampliarà de 100 a 800 centres en tres cursos el reforç de la Xarxa DEMD (Departament d'Educació i Memorial Democràtic), així com l'apadrinament d'espais de memòria i la dinamització de visites escolars a aquests centres.
D'altra banda, es crearan materials i activitats per conèixer la Unió Europea amb guies per a l'alumnat i situacions d'aprenentatge a l'aula, a més de programes ja existents com Democrat, LeadUYouth i IM Citizen, per potenciar la participació i una ciutadania democràtica responsable.