Educació impulsa una aplicació per acceptar o rebutjar substitucions docents

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha impulsat una nova aplicació perquè els integrants de la borsa de personal docent interí puguin acceptar o rebutjar el nomenament de les substitucions.
L'app, amb el nom Borsa docent EDF, serveix per acceptar o rebutjar amb més comoditat els nomenaments, que des d'aquest curs es fan els 5 dies feiners de la setmana, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest divendres.
A mitjà termini, es preveu que aquesta aplicació s'integri a La meva Educació, el projecte d'app integral del departament que permetrà reunir en un mateix entorn la majoria d'aplicacions que fan servir els centres educatius.
La nova app permet rebre avisos i ofereix un entorn "més usable" que el que hi havia fins ara: permet descarregar la credencial amb la qual els docents han d'acreditar el nomenament el primer dia que treballen en un centre, incorporar un mapa amb la localització del centre assignat i permet consultar l'historial d'adjudicacions.
El departament ha dut a terme en els últims mesos una prova pilot d'aquesta app, en què s'ha posat a disposició de gairebé 800 persones inscrites en la borsa dels Serveis Territorials de Lleida, les Terres de l'Ebre i el Consorci d'Educació de Barcelona.