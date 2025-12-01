Educació i la Fundación Colacao impulsen un programa per sensibilitzar sobre el bullying a 3Cat

BARCELONA 1 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i la Fundación Colacao han impulsat el programa 'Les cares de l'assetjament', que es projectarà a 3Cat per sensibilitzar contra l'assetjament escolar amb relats en primera persona de "personatges reconeguts" de l'àmbit social, esportiu i cultural.
Són 10 capítols de 10 minuts --disponibles en la plataforma 3Cat des d'aquest dilluns-- i cadascun dona veu al testimoni d'una personalitat que explicarà les seves vivències i reflexions sobre el bullying a l'aula d'un institut, informa el Departament en un comunicat.
Alguns participants són el cantant Jim, el nedador artístic Pau Ribes, l'actriu i escriptora Vanesa Romero i l'actriu Núria Gago, i el projecte ofereix un "relat íntim" sobre les conseqüències emocionals d'aquest tipus d'assetjament.