Educació facilita materials per a la memòria històrica i "combatre els discursos d'odi"

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha reafirmat el seu compromís de donar a conèixer la memòria històrica i "combatre els discursos d'odi" posant a disposició dels professors i els centres diversos programes, materials i recursos.
L'objectiu és que els alumnes coneguin els fets més recents de la història i així "promoure l'educació com una eina per combatre la desinformació i els discursos d'odi", informa el departament en un comunicat aquest dijous, coincidint amb la commemoració del 50è aniversari de la mort de Franco.
En aquest context, el departament ha facilitat el document '50 raons de per què amb Franco no és vivia millor', elaborat pels serveis educatius i que "desmenteixen afirmacions de lloança a la dictadura franquista".
La Conselleria ha recordat que recentment el Govern va presentar el Pla per a l'educació democràtica, que vol reforçar la memòria democràtica, fomentar el pensament crític, donar a conèixer les institucions democràtiques i estimular la participació ciutadana.
El pla preveu ampliar la Xarxa DEMD (Departament d'Educació i Memorial Democràtic), passant de 100 centres participants a 800 en tres cursos; es potenciarà l'apadrinament d'espais de memòria; i juntament amb la Diputació de Barcelona es crearan materials didàctics sobre la República, la Guerra Civil i el franquisme.
També s'impulsarà un programa per als alumnes de primària de coneixement de les institucions democràtiques i es duran a terme activitats per conèixer la Unió Europea.