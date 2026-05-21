Educació estudiarà la contraproposta sindical perquè "hi ha elements que poden generar consens"

S'emplacen a una nova reunió aquest divendres al matí
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Millora Educativa de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha afirmat que el Departament estudiarà la contraproposta que li han enviat els sindicats convocants del cicle de mobilitzacions perquè "hi ha elements que poden generar consens", i es tornen a emplaçar a una altra reunió aquest divendres al matí.
Ho ha dit en finalitzar la reunió d'aquest dijous a la tarda, en la qual ha remarcat que el departament farà "tota la feina durant avui i el temps que hi hagi matí per poder valorar la contraproposta i determinar els elements que podrien encaixar a l'acord" aconseguit amb CC.OO. Educació i la UGT.
Assegura que Educació està a la línia de continuar avançant en la negociació i sobre la contraproposta afirma que hi ha "elements que poden ser interessants" però que s'ha de fer una anàlisi més exhaustiva.
INCLUSIVA
D'altra banda, en la trobada d'aquest dijous també han analitzat les dotacions i els professionals previstos per al proper curs en l'àmbit de la inclusiva: "Això és un element que genera consens en l'espai de trobada i treball amb les organitzacions sindicals".
Preguntat per l'impacte econòmic de la proposta dels sindicats, destaca que hi ha propostes de tot tipus, "d'un impacte que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament", i considera que s'ha de fer una priorització, especialment en les propostes de caràcter retributiu però també en matèria de dotacions.
"MARC DE DIÀLEG"
Sobre que CGT hagi marxat de la taula, així com la Intersindical i COS --encara que aquestes dues no formen part d'ella--, Giménez ha indicat que a la reunió d'aquest dimecres ja es va dir que aquest dijous es tractarien aquestes qüestions.
Finalment, ha valorat positivament la trobada d'aquest dijous i creu que "s'estan generant les condicions i un marc de diàleg compartit amb confiança per arribar a una bona resolució de la situació de tensió que viu el conjunt del sistema educatiu".