Educació diu que les decisions sobre les colònies "també" s'han de prendre en els consells escolars

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha instat aquest dijous a que les decisions sobre la realització de sortides, colònies o viatges d'estudi es prenguin en els consells escolars.
Ho ha dit en unes declaracions als periodistes, preguntat per un comunicat de la CGT en el qual assegura que Inspecció Educativa està enviant unes comunicacions amb les quals "intenta coaccionar els claustres i limitar les decisions dels centres", per dir-los que qualsevol decisió sobre accions reivindicatives, com no anar de colònies, s'ha de traslladar a les assemblees docents.
"En relació amb qualsevol activitat que es dugui a terme, bé siguin sortides, colònies o viatges d'estudi, també s'ha d'acordar en els consells escolars, que és l'àmbit en definitiva on això s'ha d'aprovar. Per tant, emplaço a que aquestes decisions corresponguin no només als docents sinó al conjunt de la comunitat educativa, representada en els consells escolars", ha assenyalat Giménez.