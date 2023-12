Educació diu que hi va haver una "divergència" ja resolta amb l'informe PISA i demana confiar en el sistema

BARCELONA, 7 des. (EUROPA PRESS) -

El director general d'Innovació, Digitalització i Currículum de la Generalitat, Joan Cuevas, ha assegurat que hi va haver una "divergència en la interpretació de la mostra" de l'informe del Programa per a l'Avaluació Integral d'Estudiants (PISA), que ha quedat resolta, i ha demanat confiar en el sistema educatiu català.

En unes declaracions a Rac1 recollides per Europa Press aquest dijous, ha afirmat que els resultats de les proves de competència del 2023 --un any després de les del programa PISA-- "indiquen un inici de reversió" en matèries com matemàtiques i ciències.

Al principi, el departament va atribuir els resultats a una sobrerepresentació d'alumnat immigrant, però dimecres, després de contactar amb els responsables de l'informe, va "descartar tots els dubtes" sobre la representativitat de la mostra respecte a la realitat social.

Cuevas ha apostat per "focalitzar-se" en els punts a millorar del sistema que apunten el PISA i altres informes i que, segons ell, passen per abordar la vulnerabilitat de l'alumnat, millorar aspectes metodològics, més personalització dels aprenentatges, acabar de revertir les retallades i aprofundir en debats com l'acolliment dels docents quan comencen.

Preguntat per l'educació per competències, Cuevas ha afirmat que el treball competencial no és només treball per projectes, sinó que ha de tenir una "part instruccional", i que per això s'ha de millorar la capacitació i recursos d'acompanyament als docents.