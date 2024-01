Educació i la Diputació de Barcelona aposten per continuar col·laborant en els reptes educatius

BARCELONA, 24 gen. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació de la Generalitat i la Diputació de Barcelona han expressat la voluntat de mantenir "espais estables" de coordinació i col·laboració per abordar assumptes educatius d'interès local i reptes comuns.

En la trobada, que es va celebrar dimarts, la consellera d'Educació, Anna Simó, i el diputat d'Educació de la Diputació de Barcelona, Joan Galiano, van manifestar la "conveniència de buscar complementarietats" entre les dues administracions, ha informat la Diputació en un comunicat aquest dimecres.

Han abordat accions per acompanyar els ajuntaments en la reducció de l'abandonament escolar prematur; la lluita contra la segregació escolar; avançar en l'educació a temps complet; iniciatives per a l'educació inclusiva; i també la col·laboració per al transport escolar no obligatori i les necessitats de l'etapa de 0 a 3 anys.