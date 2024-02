Educació demana a Girona "aclarir" quins espais posa a disposició de l'Institut Ermessenda

GIRONA, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Serveis Territorials de la Conselleria d'Educació de la Generalitat a Girona han instat l'Ajuntament de Girona a "aclarir" quins espais posa a disposició de l'Institut Ermessenda, i que es mantingui el lloguer de l'edifici del Casal Bisbe Cartañà fins que es faci la cessió del solar per construir la seu definitiva.

En un comunicat d'aquest dilluns, el departament ha expressat "sorpresa en saber que l'Ajuntament de Girona no disposava de l'informe per argumentar l'impediment de mantenir el lloguer de l'edifici del Casal Bisbe Cartañà", una de les seus de l'institut al costat de la situada a Can Prunell.

El departament ha traslladat el seu suport a les famílies i ha demanat a l'Ajuntament de Girona poder "disposar del temps necessari" per preparar els mòduls per a l'inici de curs.