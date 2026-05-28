Educació demana als sindicats "reconsiderar" la situació i diu que l'oferta és bona

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)
El secretari de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha insistit que la proposta del Departament als sindicats és bona i els demana "reconsiderar" la situació i que cal valorar l'oferta.
En declaracions als periodistes en finalitzar la taula d'aquest dijous, diu que el Departament ha presentat l'oferta definitiva, que xifra en un augment de 400 euros mensuals en 4 anys, i que han establert el termini de retorn de les compensacions econòmiques pels sexennis, que xifra en més de 300 milions d'euros.
Entorn als 211 euros la retribució en 4 anys i que ara "s'està pràcticament doblegant" i reitera l'esforç enorme, segons ell, que està fent Educació.
Assegura que durant els propers 3 cursos posaran més de 7.000 dotacions als centres educatius i defensa la proposta del Departament: "Crec que és una bona oferta".
Sobre la queixa dels sindicats de que l'augment inclou l'increment salarial, diu que els increments salarials poden incloure's o no en el complement específic, i que Educació ha situat aquests increments estatals per "fer augmentar la proposta".
S'HA ARRIBAT A "UN DELS LÍMITS"
Giménez assegura que la proposta d'Educació als sindicats està molt prop dels 400 euros que sol·licitaven: "Els mateixos sindicats van marcar els 400 euros com un dels límits que s'havien d'aconseguir per tancar el cicle de mobilitzacions".
"A nosaltres ens sorprèn que, havent arribat al límit que ells mateixos van fixar per tancar el cicle de mobilitzacions, ara demanin més. En aquests moments estan demanant més de 100 euros, jo crec que tot té un límit. A més, és una qüestió purament retributiva i jo crec que hem demostrat que hem millorat la proposta", insisteix.
Demana responsabilitat als sindicats, que reconsiderin la situació, i assegura que "és molt difícil que qualsevol altre col·lectiu de la Generalitat arribi a aquest escenari" d'un increment de 400 euros mensuals.