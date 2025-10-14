Educació convoca oposicions per a 1.100 places de docents de secundària, FP i arts plàstiques

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha convocat oposicions per cobrir 1.100 places de docents de secundària, formació professional (FP) i arts plàstiques, informen fonts del departament aquest dimarts a Europa Press.
Són per a places del cos de professors d'ensenyament secundari; del cos de professors especialistes en sectors singulars de l'FP; de professors d'arts plàstiques i disseny; i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.
Les mateixes fonts expliquen que el procés selectiu es preveu que comenci a partir del març del 2026.
A més, la convocatòria ja s'ha comunicat aquest dimarts al matí als sindicats presents en la taula sectorial.
El departament assenyala que aquesta convocatòria correspon a les ofertes d'ocupació pública de la Generalitat del 2024 i el 2025.