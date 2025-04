Educació aprova fusionar les ciències a batxillerat per adequar el currículum a la normativa

Els canvis es començaran a aplicar als alumnes que comencin 1r el setembre del 2026

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat adaptarà el currículum de batxillerat per adequar-lo a la normativa estatal, que implica la fusió de les matèries científiques --Física i Química i Biologia, Geologia i Ciències Ambientals-- a 1r, perquè l'alumnat català "no tingui cap problema quan es trasllada a un centre de la resta d'Espanya a estudiar 2n de batxillerat".

Així ho ha explicat la secretària de Millora Educativa, Pepín Beltran, en una trobada amb periodistes aquest dimecres juntament amb la secretària general de la Conselleria, Teresa Sambola, i la directora general d'Innovació, Digitalització i Currículum, Mercè Andreu.

Segons Beltran, si no es duu a terme la fusió de les ciències "aquest alumnat, quan faci 2n de batxillerat a qualsevol institut de la resta d'Espanya, li faltarà una matèria de modalitat de 1r del batxillerat científic".

Aquests canvis s'aplicaran a partir de l'1 de setembre del 2026 a l'alumnat que aleshores comenci 1r, però a aquells que comencin 2n se'ls aplicarà el decret actual, i fonts del departament insisteixen que s'ha arribat a un acord per no perjudicar els estudiants que es graduïn sense aquests canvis.

La conselleria ha impulsat aquesta adaptació després de rebre un requeriment del Ministeri d'Educació i FP, al qual ha tingut accés Europa Press, en què s'assenyala que a la resta d'Espanya les ciències estan fusionades però a Catalunya no, per la qual cosa "no respecta les competències atribuïdes a l'Estat, la raó de ser del qual és assegurar una formació comuna i garantir la validesa dels títols".

Entre els canvis hi ha la reorganització de l'horari de 1r de batxillerat, que implica mantenir les hores de les matèries comunes (12 hores); augmentar les hores de les matèries de modalitat de 9 a 12 hores (passen de 3 a 4 hores cada una); reduir les hores d'optatives de 9 a 6; crear optatives complementàries a les matèries fusionades; i comptar el Treball de Recerca com una matèria més.