Educació amplia el període d'acreditació del requisit del C2 de català als nous docents

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Podran accedir a la borsa amb el compromís d'acreditar el C2 durant el curs
BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació de la Generalitat flexibilitza el requisit del C2 per accedir a la borsa d'interins i amplia el període d'acreditació del títol durant el curs 2026-2027, han informat a Europa Press fonts del departament.
En una resolució publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc), el departament modifica la resolució sobre les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí i l'exigència del C2 per accedir a la borsa no entrarà en vigor el curs vinent, ha publicat el diari 'Ara'.
Fonts d'Educació han afirmat que la introducció immediata del requisit del C2 comportaria "una situació d'impossibilitat per cobrir totes les necessitats de professorat", davant la insuficiència de personal docent que en disposa.
El departament ha assegurat que introdueix el requisit del C2 però amplia el període d'acreditació com una mesura temporal: de cara al curs vinent es permetrà l'accés a la borsa amb compromís d'acreditació del C2 abans d'acabar el curs 2026-2027.
Educació ha assegurat que el requisit del C2 "no es rebaixa ni desapareix, es reforça. Passa de ser un mèrit (valorat amb 5 punts) a ser un requisit imprescindible", per la qual cosa deixa de puntuar com un mèrit.
El departament ha assegurat que ha de "garantir el funcionament dels centres i el dret de l'alumnat a l'educació", que ha de ser preferent, per la qual cosa estableix aquest calendari com una mesura necessària, proporcionada i temporal que permet compatibilitzar aquest dret de l'alumnat i impulsa l'objectiu d'elevar la competència lingüística del professorat.
La Generalitat ha assegurat que s'ha incrementat l'oferta formativa i d'acreditació durant els últims anys per accelerar-ne l'abast, i ha dit que hi ha un nombre significatiu de docents que ja s'han examinat i no disposaran de resultats fins al setembre.