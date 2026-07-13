Educació afirma que el TS "no obliga" a retolar en castellà a les escoles públiques i concertades

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat ha afirmat que la sentència del Tribunal Suprem (TS) d'aquest dilluns "no obliga a la retolació en castellà" als centres docents catalans sostinguts amb fons públics (centres públics i concertats).
Fonts del departament expliquen que "la sentència ja diu que és contrari a dret excloure la retolació en castellà als centres docents sostinguts amb fons públics, no pas que es declari que existeix un deure de retolar en castellà", per la qual cosa no hi obliga.
A més a més, indiquen que en els DOIGC (documents per a l'organització i la gestió dels centres) del curs 2026-2027 "no hi ha cap referència a la retolació dels centres, només a la normativa vigent".