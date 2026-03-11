Educació afirma que l'incident de Porqueres (Girona) és "puntual" i el centre continua funcionant

GIRONA 11 març (EUROPA PRESS) -
El director dels Serveis Territorials de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat a Girona, Miquel Marcé, ha afirmat que l'incident en una escola de Porqueres (Girona) arran d'un experiment, en el qual han resultat ferits tres menors, ha estat "puntual" i que l'escola continua funcionant amb normalitat.
En unes declaracions als periodistes aquest dimecres, ha dit que estan fent un seguiment de com evolucionen els tres alumnes afectats, tot i que assenyala que "tot indica que la situació no és gaire greu".
També ha recordat que l'incident s'ha produït durant un experiment de laboratori que es desenvolupava "a l'exterior" del centre educatiu.
Explica que activaran el servei de suport psicològic per a la resta de la comunitat educativa i reitera que ha estat una situació puntual i que l'escola és segura: "Continuem amb normalitat i esperem que es quedi com una anècdota".
Per la seva banda, l'alcalde del municipi, Francesc Castañer, ha assenyalat que s'ha tractat d'un "accident puntual" que es duia a terme en una zona exterior i ben airejada, ha afegit que estan en espera que l'equip de psicòlegs del SEM atengui qui ho necessiti, i ha conclòs assegurant que l'escola és segura.