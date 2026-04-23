Eduardo Mendoza signa a Barcelona el llibre 'La intriga del funeral inconveniente'

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Eduardo Mendoza ha començat a signar el seu nou llibre 'La intriga del funeral inconveniente' al passeig de Gràcia de Barcelona durant la diada de Sant Jordi 2026, on s'han aplegat desenes de persones per parlar amb ell i rebre la seva dedicatòria.
L'Anna ha estat una de les primeres a arribar a la cua de la carpa que ha instal·lat l'editorial Documenta al passeig de Gràcia i ha explicat a Europa Press que ha sentit alguna cosa sobre les declaracions de l'escriptor respecte a Sant Jordi: "Tampoc cal exagerar les coses. Cal respectar una mica les opinions i ja està".
Després d'ella, una altra dona ha explicat que Mendoza "és un dels millors", ja que després de seguir-lo durant molts anys, s'ha enganxat al seu senyoriu, amabilitat i educació, a més de la seva manera d'escriure que permet habituar-se i endinsar-se en la lectura.