Eduardo Mendoza i Regina Rodríguez Sirvent, els més venuts aquest Sant Jordi a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
Els escriptors Eduardo Mendoza, Regina Rodríguez Sirvent, Gil Pratsobrerroca i Fernando Aramburu han estat els autors més venuts aquest Sant Jordi, ha informat aquest dijous en un comunicat la Cambra del Llibre de Catalunya.
Segons les dades provisionals del Gremi de Llibreters de Catalunya, les vendes en aquest Sant Jordi s'apropen als 27 milions d'euros, i supera els 26,1 milions de l'any passat.
La Diada de Sant Jordi ha tornat a estar precedida per una setmana bona de vendes en la qual molts ciutadans han avançat les seves compres de llibres i roses, i la Cambra del Llibre ha recordat que els llibres més venuts representen un 5% del total de títols venuts.
