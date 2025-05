Eduardo Mendoza celebra el Princesa d'Astúries i que no l'hagin enviat "a l'habitació dels mals endreços"

Diu que sempre s'ha dedicat al que més li agrada: "Escriure i fer el dròpol"

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'escriptor Eduardo Mendoza ha afirmat sentir-se satisfet de rebre el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2025 i que, 50 anys després de publicar la seva primera novel·la, no l'hagin enviat "a l'habitació dels mals endreços".

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa a la biblioteca Jaume Fuster de Barcelona després d'anunciar-se el premi, en la qual ha explicat que ell sempre s'ha dedicat a fer el que més li agrada: "Escriure i fer el dròpol".

En referència a la decisió del jurat, que el descriu com un proveïdor de felicitat, ha aclarit que ell es considera un proveïdor de felicitat "per a si mateix".

Ha assegurat que ha mirat de contribuir al gènere de l'humor en la novel·la, sobre el qual ha subratllat que és important no abaixar el llistó i ser molt respectuós amb el lector, perquè si es fracassa "no hi ha salvació".

Preguntat pel Pacte Nacional per la Llengua, Mendoza --que el 2017 va escriure l'assaig '¿Qué está pasando en Catalunya?'-- ha respost que el que ell vol és "que hi hagi concòrdia, bona voluntat, corrides de toros, vi, gresca i futbol".

BARCELONA

L'escriptor ha dit que la Barcelona de la seva infància no la reconeixeria "ni el seu pare", perquè ha canviat radicalment, després de passar de ser un ciutat tranquil·la i poc coneguda a un referent turístic mundial, la qual cosa no se sap com acabarà.

Mendoza ha explicat que ell sempre s'ha sentit més a gust explicant el fenomen de la vida a les ciutats des dels no-llocs: "Allò que no se sap què és, que som tots però no és ningú".

En referència a 'Sin noticias de Gurb', ha afirmat que si ara arribessin uns extraterrestres a Barcelona no se n'adonaria ningú, perquè la ciutat està "plena d'alienígenes", i ha assegurat que si bé aleshores li va semblar una bona manera d'explicar la ciutat i la vida que hi havia, no té intenció de tornar-ho a fer.

ESCRIPTOR INTERGENERACIONAL

El jurat ha destacat que la seva obra agrada a generacions molt diverses, fet que a Mendoza el sorprèn tenint en compte que una obra com 'Sin noticias de Gurb', en aquests moments, "s'hauria de publicar en edició crítica amb notes a peu de pàgina, perquè de la majoria de les coses ja ningú no se'n recorda ni del que són".

Tot i així, entén que la novel·la és curta, fàcil i té "bon rotllo", sense un humor sarcàstic, amargor ni mala intenció, i admet que hi ha ajudat el fet que sigui una lectura recomanada a les escoles.

FUTURES NOVEL·LES

Sobre possibles futures novel·les, l'escriptor ha dit que quan un fa tants anys que escriu novel·les "ja és una mena de possessió diabòlica", i que no és ell qui decideix la novel·la, sinó la novel·la que decideix per ell.

Així, ara no escriu cap altra novel·la, però reconeix que "podria passar en qualsevol moment".

Mendoza ha explicat que, després de l'alegria de rebre el premi, s'ha quedat pensant sobre què significa, què ha fet per merèixer això i si està a l'alçada, i ha conclòs: "No em deixen jubilar-me tranquil·lament".