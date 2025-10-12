Eduardo Casanova redefineix el cinema vampíric per "trencar el silenci" amb el VIH en una minisèrie

El director creu que "existeix encara una gran serofobia" malgrat l'avanç de la medicina
SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El director i guionista Eduardo Casanova ha presentat al Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 'Silencio', una minisèrie que participa en la secció Oficial Fantàstic amb la qual ha volgut reinventar el gènere vampíric per resignificar la figura de la vampira per "trencar el silenci" amb el VIH que compta amb María León, Lucía Díez, Leticia Dolera i Ana Polvorosa en el repartiment.
En una entrevista amb Europa Press, ha assegurat que volia construir una sèrie protagonitzada per una vampira dona, que no fos l'antagonista sinó que produís empatia la seva vida condemnada al silenci i els marges, i situar-la en dues èpoques amb pandèmies, tant la pesta bubónica en l'Edat Mitjana com en la de la Sida a la fi del segle XX.
Amb això volia resignificar la figura de la vampira i tocar un tema social com és les persones que viuen en silenci per la seva serologia: "Existeix encara una gran serofobia, malgrat que la medicina ha avançat molt. La serofobia i l'estigma social que hi ha amb el VIH és el mateix que hi havia pràcticament quan va començar la pandèmia".
En la minisèrie, que Movistar+ estrenarà l'1 de desembre coincidint amb el Dia Mundial de la Sida la seva primera temporada de tres capítols, unes germanes vampiras sobreviuen a l'escassetat de 'sang humana neta' durant la pesta bubónica i al silenci que les envolta, i segles més tard una descendent seva s'enfronta al mateix conflicte durant la pandèmia de Sida a Espanya, descobrint que l'amor entre 'malalts' i 'sans' segueix produint el mateix horror.
Casanova ha assegurat que ha estat molt interessant narrar-ho en dues èpoques perquè "el rebuig que hi havia a les persones infectades de pesta era bastant semblat al rebuig que va haver-hi moltíssim temps després a les persones que portaven el virus del VIH".
Ha assenyalat que la por col·lectiva a les malalties que es transmeten és "alguna cosa bastant cruel i bastant comuna", i ha dit que l'única medicina és trencar el silenci i dir que actualment a dia d'avui el VIH ara no es transmet si ets intransmissible.
Ha adduït la por a la falta d'informació, i ha considerat que 'Silenci' té una part didàctica d'una forma lleugera i tragicómica que fa que es pugui entendre i sigui divertida, "dramatitzant on s'ha de dramatitzar".
CINEMA SOCIAL
Casanova ha assegurat que les narratives que existeixen al voltant del VIH i de la Sida no reflecteixen la realitat actual: "Quan parles de Sida i de cinema directament et ve al capdavant 'Filadelfia' i no és la realitat", ha dit, recordant que el percentatge de persones amb Sida a Espanya és diminut.
Ha reivindicat que sempre intenta tocar temes socials, en 'La pietat' sobre una dictadura, a 'Pieles' sobre els cossos no normatius i en aquesta 'Silencio' d'una malaltia a la qual envolta un estigma, que ho envolta del seu món per fer-ho "més amable i arribar al públic", per entretenir-la.
'EL GRAN CABRÓN', EL SEU PROPER PROJECTE
Ha dit que la primera temporada de 'Silencio' es compon de tres capítols i que ja té escrita una segona temporada, i ha afegit que està treballant en la seva següent pel·lícula, 'El gran cabrón', produïda per Morena Films.
Ha avançat que 'Silencio' marca el final d'una etapa del seu treball i que 'El gran cabrón' en el qual ja treballa és "alguna cosa completament nova", encara que ha admès que li costa separar-se del cinema de terror perquè li encanta.