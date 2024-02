BARCELONA, 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El director de producció Eduard Vallès s'ha alçat amb el Premi Gaudí a direcció de producció per la seva tasca en 'Saben aquell', de David Trueba.

Estaven nominades a aquesta categoria Andrés Mellinas, per 'Creatura'; Elisa Sirvent i Patricio Pereira, per 'La contadora de películas', i Eva Taboada, per 'Un amor'.

És el primer premi que rep aquest diumenge la pel·lícula sobre la vida de l'humorista Eugenio, una de les més nominades en la nit dels Gaudí.