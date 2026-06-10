Eduard Olesti guanya el 24è Premi de Poesia Sant Cugat amb l'obra 'Schubert va morir de sífilis'

AYUNTAMIENTO DE SANT CUGAT
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
L'escriptor Eduard Olesti ha guanyat el 24è Premi de Poesia Sant Cugat (Barcelona) en memòria de Gabriel Ferrater amb l'obra 'Schubert va morir de sífilis'.
El jurat l'ha seleccionat entre els 52 originals presentats i ha valorat "la manera en què els poemes es relacionen amb aspectes reconeixedors de la vida urbana contemporània", informa l'Ajuntament en un comunicat aquest dimecres.
Olesti rebrà un premi de 10.000 euros, una escultura de l'artista santcugatenc Pep Codó i Edicions 62 publicarà la seva obra.