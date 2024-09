Eduard Iniesta reuneix en un llibre les cançons escrites amb el seu germà Xavier des de 2003

BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El compositor Eduard Iniesta ha presentat aquest dimarts juntament amb el seu germà Xavier Iniesta el llibre 'Simbiosi' (editorial La Musca), que reuneix les lletres de les cançons que han escrit junts des de 2003 i que Eduard interpreta des de llavors.

Durant la presentació en la llibreria Ona, Eduard Iniesta (Barcelona 1968) ha justificat el títol explicant que tots dos germans són dos organismes que s'alimenten mútuament gràcies a haver compartit tant.

Xavier (Barcelona 1973), que sol tocar l'harmònica en els concerts del seu germà, ha considerat lògic que convergeixin en la música, perquè ella centra gairebé totes les seves converses.

També ha dit que s'adapta molt a la música que compon el seu germà perquè la lletra "està al servei de la música" que compon Eduard, que al seu torn incorpora consells musicals de Xavier.

El llibre reuneix les 31 lletres que més els agraden i prescindeix d'una vintena més que també han creat, i inclou un codi QR que porta a escoltar les cançons que han resultat del seu treball conjunt.

Eduard ha recordat que el poeta Joan Margarit li deia que no tot el que es porta dins serveix per fer poesia, sinó que cal furgar en un mateix per trobar allò que sí pot arribar a ser versos.

'LA COMUNITAT'

Eduard Iniesta és compositor i intèrpret de guitarres especialitzat en instruments de doble entenimentada, i en la seva trajectòria hi ha música mediterrània, folk, rock, blues, clàssica i world music.

El seu nou disc és 'La Comunitat' (2024) i abans havia publicat 'Trajecte animal', 'White hole / Forat blanc', 'La petita casa de la meva mateix', 'Escampa la boira', 'Els set pecats', 'Nítid', 'Secrets guardats', 'Andròmines', 'Òmnibus' i 'Quatre de cors'.

Ha explicat que 'La Comunitat' és una denúncia de la incomunicació actual entre les persones i una proposta de l'amor com a antídot.

POESIA DE L'ASFALT

En el pròleg de 'Simbiosi', el periodista Justo Barranco destaca que els dos germans reflecteixen en el llibre "la seva filosofia resumida en uns pocs metres d'asfalt".

Ho justifica afirmant que aquestes lletres són "una poesia urbana" amb moltes i molt diverses experiències.