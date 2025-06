Eduard Fernández, Premi Nacional de Cinematografia 2025

MADRID 30 juny (EUROPA PRESS) -

Eduard Fernández Serrano ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Cinematografia, corresponent a l'any 2025, a proposta del jurat reunit aquest dilluns. Aquest premi està dotat amb 30.000 euros.

El jurat ha elegit, per unanimitat, l'intèrpret "per ser un dels actors més destacats de la nostra cinematografia i a més per haver tingut un any 2024 amb dues interpretacions excel·lents en dues pel·lícules completament diferents".

Així, han valorat la seva interpretació de l'"home noble que lluita pel bé comú" a 'El 47' i el paper pel qual va guanyar el Goya al millor actor protagonista a 'Marco', on es transforma en "una figura complexa i contradictòria" a més d'"haver debutat com a director amb 'El otro'".

El Premi Nacional de Cinematografia recompensa l'aportació més excel·lent en l'àmbit cinematogràfic espanyol a través d'una obra feta pública o una tasca professional desenvolupada durant l'any 2024 o, en casos excepcionals, s'atorga en reconeixement a una trajectòria professional.