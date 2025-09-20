Eduard Fernández es posa un mocador palestí en recollir el Premi Nacional: "Els vol matar a tots"

Defensa opinar del que passa: "La gent de la cultura som un reflex del nostre segle"
SANT SEBASTIÀ, 20 set. (de l'enviat especial d'Europa Press Francisco Serrano) -
L'actor Eduard Fernández ha rebut aquest dissabte, de mans del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el Premi Nacional de Cinematografia 2025 i ha decidit posar-se un mocador palestí en senyal de suport a Gaza mentre agraïa el guardó.
"Vull reivindicar una barbaritat que està passant en aquests moments, i és el genocidi de Gaza. Els volen matar a tots de la manera més cruel i més bèstia. Costa trobar paraules, però Gaza és un mirall on sortim tots, ho vulguem o no", ha dit en el seu discurs.
Eduard Fernández ha llegit uns noms de menors gazatís per l'ofensiva israeliana i ha remarcat la importància que té parlar del que està passant a Gaza, perquè "ells no es cansaran de matar sistemàticament".
"Alguns diran 'què pesats són amb el tema', però no podem deixar de dir-ho per veure si podem conservar la nostra dignitat com a persones", ha defensat.
"La gent de la cultura som un reflex del nostre segle. I en aquest moment que vivim és inevitable no parlar de la salvatjada que s'està cometent a Gaza. És igual la paraula que li posin", ha afegit.
"MOLT EMOCIONAT" PEL PREMI
L'actor ha dit que estava "molt emocionat" i ha desvetllat que en la seva infància sentia que "alguna cosa" que li faltava i se sentia millor entre les noies que entre els nois, la qual cosa el va dur a pensar que "potser era homosexual".
"Aquest xaval buscava un lloc al món, un refugi, un lloc on complementar aquesta falta que sentia, i he trobat aquest refugi en un escenari, el lloc més exposat. Per això em sembla el lloc més sagrat", ha dit.