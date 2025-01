Eduard Fernández i Laia Artigas protagonitzen l'anunci dels Premis Gaudí 2025

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -

Els actors Eduard Fernández i Laia Artigas protagonitzen l'anunci de la campanya dels XVII Premis Gaudí, que es lliuren el dissabte 18 de gener al CCIB de Barcelona amb el lema 'Plenitud', ha informat aquest dijous l'Acadèmia del Cinema Català en un comunicat.

L'Acadèmia del Cinema ha assegurat que en un any rècord de la versió original catalana i amb més públic a les sales el leitmotiv és evocar "el paper dels espectadors per completar l'obra amb la seva mirada: l'obra no és plena sense públic".

L'anunci, rodat a la Casa Museu Duran i Sanpere de Cervera (Lleida) --seu del premi al públic a la millor pel·lícula--, és obra de Pablo Álvarez, des de l'estudi TheCreative, proposa tornar al primer moment de la història en què algú va tenir la sensació de gaudir del cinema.