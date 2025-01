Eduard Fernández guanya el Premi Gaudí a protagonista masculí per 'El 47'

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -

L'actor Eduard Fernández ha guanyat el Premi Gaudí a millor protagonista masculí pel seu paper de Manolo Vital a 'El 47', en la gala d'aquest dissabte a l'Auditori Forum CCIB de Barcelona.

És el cinquè Gaudí de la seva carrera, després del que va aconseguir com a protagonista per 'La mosquitera' i 'El hombre de las mil caras' i com a secundari en 'Una pistola en cada mano' y 'El niño'.

En aquesta categoria Fernández competia amb Alberto San Juan per 'Casa en flames'; Alfredo Castro per 'Polvo serán', i Enric Auquer per 'Mamífera'.