Cortés comença el rodatge de la sèrie 'Terra Alta', protagonitzada per Bernardeau

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -

El director de cinema Eduard Cortés ha començat el rodatge de 'Terra Alta', inspirada en la novel·la homònima de Javier Cercas i protagonitzada per Miguel Bernardeau, i es tracta de la nova sèrie original de Movistar+ en col·laboració amb Secuoya Studios.

És un 'thriller' policíac el punt de partida del qual és l'assassinat de dos importants empresaris a Catalunya, i "un policia amb un passat ocult es farà càrrec de la investigació d'aquest crim", informa Telefónica Catalunya en un comunicat aquest dilluns.

El rodatge es durà a terme a localitzacions de Catalunya --Barcelona i la comarca de la Terra Alta (Tarragona)-- i les Canàries i tindrà una durada de 14 setmanes.

La sèrie, creada per Eligio R. Montero i escrita tant per ell com per la guionista Carme López-Areal, arribarà "pròximament" a la plataforma de Movistar+.

A més de Bernardeau, l'elenc el conformen Ivan Massagué, Marta Etura, Bea Segura, Goya Toledo, Pere Ponce, Pablo Derqui, Manel Barceló, Jordi Martínez i compta amb la col·laboració especial de Francesc Orella, entre d'altres.