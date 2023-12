Edoardo de Angelis projecta a Barcelona 'Comandante', sobre "les lleis eternes" de la humanitat

Obre la Mostra de Cinema Italià després d'inaugurar la Biennal de Venècia



BARCELONA, 16 des. (EUROPA PRESS) -

El cineasta italià Edoardo de Angelis ha inaugurat la 12a edició de la Mostra de Cinema Italià de Barcelona (MCIB) amb 'Comandante', la història real d'un capità que en la Segona Guerra Mundial "va tenir la valentia de desobeir i recordar les lleis eternes no escrites de la humanitat".

Així ho ha explicat en una entrevista amb Europa Press a Barcelona, on divendres va obrir el certamen, que se celebrarà fins el 20 de desembre als cinemes Verdi amb un programa dissenyat pel crític cinematogràfic Giorgio Gosetti.

'Comandante', que va inaugurar la secció oficial de la Biennal de Venècia, explica la història de Salvatore Todaro, el capità de submarí italià a qui dona vida l'actor Pierfrancesco Favino, que decidirà rescatar vint-i-sis nàufrags del bàndol enemic, condemnats a ofegar-se enmig de l'oceà, i portar-los al port segur més proper, arriscant la seva pròpia vida i la dels seus homes.

"No li importa el poder intern del nazisme i decideix que el que necessita és complir una llei molt més important, la de cuidar un altre ésser humà", ha destacat el cineasta italià, que ha considerat que aquestes lleis s'estan infringint actualment de manera sistemàtica.

"Tot el que s'ha establert que no hauria de passar més, està passant. Els líders mundials actuals no van viure l'holocaust i juguen a la guerra com si fos un videojoc", ha lamentat de Angelis, també director d'altres pel·lícules com 'Individibles' i 'El vicio de la esperanza'.

"POLÍTIQUES MIOPS D'ABANDONAMENT" DEL GOVERN ITALIÀ

Per ell, 'Comandante' llança un missatge al Govern italià, "que actualment es fa el sord davant aquests crits de dolor de qui mor al mar, fins i tot avui dia, pels ports tancats i per les polítiques miops d'abandonament i de tancament".

Ha assegurat que el líder de la Lliga i ministre italià Matteo Salvini ha vist la pel·lícula i li ha dit que està d'acord amb el missatge, cosa que el cineasta atribueix a "un fenomen de dissociació" per part del polític, recordant que, de fet, el projecte de la pel·lícula va néixer el 2018, quan Salvini, sent ministre d'Interior, va tancar els ports italians a vaixells de rescat de persones.

"No pertanyem a les nacions, les nacions ens acullen. Nosaltres pertanyem a una única gran espècie, que és la de l'ésser humà", ha reivindicat, i ha afegit que per fer cinema no s'inspira en altres pel·lícules o formes d'art, sinó en la vida i les seves paradoxes, ha dit.

Ha confessat que intenta plasmar tot allò que estima i tem de la vida en les seves pel·lícules, que sempre "acaben tenint un tint melodramàtic", la qual cosa atribueix a ser napolità i a no resistir-se mai, ha assegurat, a la temptació de l'èmfasi.

"EL CINEMA CONTINUA MANTENINT LA SEVA INDEPENDÈNCIA" A ITÀLIA

Preguntat per si veu amenaçada la cultura a Itàlia, ha assenyalat que en els últims anys ha vist una ocupació sistemàtica de la televisió publica i una fuga de cervells, ha dit, cap a xarxes privades, però ha remarcat que "el cinema continua mantenint la seva independència".

Preguntat per l'acollida del públic, ha destacat la reacció dels nens en veure-la: "M'agrada mirar-los i veure'ls un desig de neteja moral, un desig d'estar en un món que sigui més just i, mentre ho desitgen, ells al final ho busquen".

I tot i que ha evitat avançar quin serà el seu pròxim projecte, ha explicat que últimament li interessa l'arquetip de la Ventafocs, sobre la qual es planteja "si necessita realment el príncep blau".