Un edifici de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) es va desallotjar dissabte per les pluges

L'Ajuntament ha allotjat d'emergència 34 persones
BARCELONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -
Un edifici del carrer Bruc a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) es va desallotjar dissabte per la nit perquè les pluges dels últims dies "n'havien degradat part de l'estructura superior", informa l'Ajuntament aquest diumenge en un comunicat.
Els bombers van rebre sobre les 20.30 l'avís d'inundacions a l'edifici, amb 14 habitatges i locals en total, i hi van detectar esquerdes i filtracions d'aigua en un dels àtics (desocupat), i l'aigua havia arribat fins als replans inferiors de l'edifici.
També va anar-hi l'arquitecte municipal de guàrdia, i es va decretar el desallotjament de la finca preventivament.
L'Ajuntament ha allotjat d'emergència 34 persones, després que recollissin pertinences bàsiques, i els serveis municipals han contactat amb els propietaris dels habitatges.
La propietat enviarà una empresa especialitzada per fer, amb els serveis urbanístics municipals, un diagnòstic de l'edifici i decidir els passos següents.