Edicions Sidillà publica la correspondència inèdita de Rodoreda amb 3 amigues de joventut

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
Edicions Sidillà publica aquest dimecres un llibre que recull la correspondència inèdita de Mercè Rodoreda i 3 de les seves amigues de joventut, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia.
La publicació, 'Mercè Rodoreda. Cartes a les amigues retrobades. De la Catalunya republicana a Romanyà', permet descobrir una faceta "íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda" de l'escriptora, informa l'editorial en un comunicat d'aquest dimecres.
El llibre l'han preparat Anna Maria Saludes i Araceli Bruch, i recull el retrobament de les amigues després de la Guerra Civil i l'exili, així com l'època de reconeixement literari de Rodoreda.
El volum, de més de 400 pàgines, incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un "ampli annex gràfic" que contextualitza la relació entre les protagonistes.
Les cartes permeten seguir de prop el procés creatiu de Mercè Rodoreda: comenta obres com 'Mirall trencat', comparteix dubtes, parla dels seus mètodes d'escriptura, demana opinió a les amigues i reflexiona sobre literatura, política, exili, salut i amistat.