Ecologistes: ampliar la ZEPA del Llobregat (Barcelona) "és només" una de les demandes de la CE

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Les entitats ecologistes Seu/Birdlife i Depana han assegurat que l'ampliació de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Delta del Llobregat (Barcelona) "és només un dels requeriments" que la Comissió Europea va fer a Espanya en el seu procediment d'infracció al febrer de 2021 per no haver adoptat mesures suficients per frenar la deterioració del delta.

En un comunicat, han afirmat que aquesta decisió d'ampliar la ZEPA per si sola no dona compliment amb el procediment d'infracció i, per tant, que en la seva opinió "Espanya evita una multa així com una possible retallada de fons comunitaris sobre les actuacions que puguin afectar a l'espai".

El Govern de la Generalitat de Catalunya en funcions va aprovar la setmana passada l'ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat (Barcelona) amb 1.472,07 hectàrees dins d'aquesta zona que aconseguirà un total de 2.407,12 hectàrees, amb la finalitat d'elevar el nivell d'exigència mediambiental de cara a una eventual reforma de l'aeroport.

Les organitzacions ecologistes han instat la Generalitat a "acabar de complir" amb la resta de requisits que la CE va indicar en la seva carta d'emplaçament.

Les entitats ecologistes han avisat que la delimitació d'un espai natural sobre un mapa "no para el procés de degradació", per la qual cosa ha urgit a l'aprovació i desenvolupament com més aviat millor d'un pla de gestió en el qual incloure allò que es pot fer i allò que no, així com els objectius de conservació.