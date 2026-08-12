El 112 de Catalunya rep 81 trucades fins a les 21 hores, la majoria per a demanar informació

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut fins a les 21 hores d'aquest dimecres 81 trucades que han generat 72 expedients relacionats amb l'eclipsi, la majoria per a demanar informació sobre el fenomen.
Per comarques, la majoria de les comunicacions s'han rebut des del Tarragonès (Tarragona), el 14%; el Baix Llobregat i el Barcelonès (Barcelona), el 12% en ambdues comarques, segons el balanç provisional del dispositiu per l'eclipsi solar de Protecció Civil de la Generalitat.
Protecció Civil ha fet seguiment de les actuacions de tots els operatius per garantir la protecció de la població; s'ha constituït el dispositiu de coordinació en el Centri de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) a la sala de Reus (Tarragona), amb representants d'Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Emergències, Servei Català de Trànsit i Servei Meteorològic.
EMERGÈNCIES MÈDIQUES
Durant el dia, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut un total de 41 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol des de les 7 del matí fins a les 19.30 de la tarda; en aquest període, s'ha atès a 37 persones per incidents relacionats amb el fenomen.
Dos incidents han requerit la mobilització d'ambulàncies: una persona afectada ha estat traslladada a un centre sanitari i l'altra està sent atesa en el lloc.
Els 35 incidents restants han estat atesos pel 061 Salut Respon de forma telefònica.
Per regions sanitàries, els incidents han estat a Barcelona ciutat (5); Barcelona Metropolitana Nord (7); Catalunya Central (3); Girona (9), Lleida (5), Camp de Tarragona (3), Barcelona Metropolitana Sud (2) i Terres de l'Ebre (2).
AUGMENT DEL TRÀFIC EN SENTIT SUD
Quant a les incidències viàries durant el dispositiu especial de mobilitat, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha destacat que ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum del tràfic en sentit sud al llarg del matí, el migdia i primera hora de la tarda.
La circulació ha anat augmentant en la meitat sud de Catalunya, especialment en l'AP-7, l'N-340, la C-32, i la C-31; a primera hora de la tarda un parell d'accidents en l'A-2 en sentit Lleida han generat algunes retencions.
Durant tota la tarda i fins a les 19 les vies han anat bastant carregades de vehicles, sobretot en el tram sud de l'AP-7, la C-32sud i l'N-340.
A més, un accident en la C-31 en les costes del Garraf (Barcelona) ha provocat cues de més de 10 quilòmetres de sortida de Barcelona; a partir de les 19 el volum de tràfic ha baixat ràpidament i cap a les 20 gairebé s'havia normalitzat la circulació.
700 EFECTIUS DE MOSSOS
Un total de 700 efectius dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat durant la jornada en un dispositiu per garantir la seguretat de les persones, l'ordre públic i la mobilitat.
El dispositiu s'ha desenvolupat amb pocs incidents, entre ells, una actuació a Altafulla (Tarragona) quan diverses persones observaven l'eclipsi damunt d'uns trens de mercaderies, una de les quals s'ha precipitat dels vagons i ha tendit que ser atès i traslladat a un centre mèdic.
"POCS AVISOS" A BOMBERS
D'altra banda, els Bombers de la Generalitat han rebut "molt pocs avisos" relacionats amb l'eclipsi.
I Agents Rurals ha informat que ha dut a terme 356 actuacions en el marc del dispositiu especial de vigilància preventiva en els espais naturals; entre les actuacions més destacades, la regulació de l'afluència de persones i vehicles, i s'han interposat 10 denúncies per circulació motoritzada.