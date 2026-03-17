Eclèctica Barcelona connectarà disseny i interiorisme amb altres disciplines artístiques

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
Eclèctica Barcelona connectarà disseny, interiorisme i arquitectura amb altres disciplines artístiques i culturals, i reunirà interioristes amb figures destacades del cinema, la música, la literatura, la gastronomia o la moda.
La iniciativa, que forma part del programa de Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura, se celebrarà del 4 al 13 de juny al Círculo Ecuestre, on interioristes i artistes exposaran les seves col·laboracions, informen els organitzadors en un comunicat d'aquest dimarts.
Eclèctica tindrà Javier Cercas, Isabel Coixet, Albert Raurich, Queralt Lahoz, Martina Klein, Xuan Lan, Mariona Ferran i La Ordenatriz, entre d'altres, i comptarà amb interioristas i dissenyadors com Asun Antó, Bárbara Aurell, Ricard Trenchs, Jaime Prous, Sara Folch, Adela Cabré, Agata Samons i L35 Architects.
L'objectiu del projecte és reivindicar Barcelona com una ciutat "creativa, oberta i transversal", posant en valor la seva capacitat històrica per connectar arquitectura, disseny i cultura i reforçant-ne el posicionament com a pol creatiu de referència al sud d'Europa.
UN PÚBLIC TRANSVERSAL
La directora executiva d'Eclèctica Barcelona, Patricia Pérez, ha apuntat que volen ampliar l'abast a un públic transversal: "És un projecte per a aquells que es mouen per la creativitat, la inspiració i la cultura".
Per la seva banda, la directora creativa d'Eclèctica Barcelona, Pia Capdevila, ha assegurat que cada espai serà "únic, pensat per a l'ocasió i fruit d'un diàleg creatiu entre un dissenyador i un creador cultural".