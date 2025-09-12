Dulceida presentarà un programa de cites el 2026 en la plataforma 3Cat

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La creadora de continguts Dulceida presentarà el 2026 el programa 'La gran cita' en la plataforma 3Cat, ha informat aquest divendres la cadena.
A 'La gran cita' els participants assistiran a un gran esdeveniment en què coneixeran una persona molt compatible amb ells i les parelles que sorgeixin de la trobada conviuran i s'enfrontaran a desafiaments per determinar si són o no l'amor de la seva vida.
Dulceida presentarà aquest format d'entreteniment en català i seguirà l'evolució de les històries d'amor i desamor dels protagonistes.